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22 октября, 09:57

Политика

ВС РФ поразили мост Южный в Киеве

Фото: mil.ru

Вооруженные силы России в ночь на 22 октября нанесли удар по автожелезнодорожному мосту Южный в Киеве, который используется для транзитных перевозок военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что российские военные нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты, задействованные в интересах украинской армии.

В частности, помимо моста, в Киеве был поражен складской комплекс "Хладокомбинат № 3". Как уточнили в министерстве, на его базе было организовано производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также барражирующих боеприпасов "Хорнет".

Еще одной целью в городе стало сборочное предприятие авиационной промышленности ГП "Антонов". Там выпускали беспилотники большой и средней дальности, крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и оперативно-тактические ракеты FP-9.

Помимо этого, в Киеве, как сообщили в Минобороны, поражено промышленное предприятие, производившее такие же беспилотники самолетного типа и комплектующие для робототехнических комплексов.

В Одесской области удар пришелся по объектам инфраструктуры порта "Килия". По данным министерства, они предназначались для разгрузки и хранения военного имущества, поступающего на Украину из-за рубежа.

Ранее военные РФ атаковали беспилотниками логистический центр "Эпицентр-К" в городе Ровно. Этот объект применялся для хранения и распределения грузов, которые предназначались для ВСУ.

Также на переходе морем был поражен сухогруз, который доставлял в порт Черноморск грузы для обеспечения украинских боевиков.

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