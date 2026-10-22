ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и объекты транспортной инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ ночью 22 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам на Украине. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые задействованы в выпуске и хранении крылатых ракет, а также беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, удары пришлись на объекты транспортной инфраструктуры в Киеве.

Еще одна группа целей – портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военнослужащие РФ нанесли удары беспилотниками по логистическому центру "Эпицентр-К" в городе Ровно. Данный объект использовался для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ.

Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения украинских боевиков.