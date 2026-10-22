Биолог Опаев: пение птиц в Москве и Петербурге может различаться из-за диалектов

Фото: ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды

Птичье пение может отличаться в зависимости от региона, а сами звуковые "диалекты" со временем меняются. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Алексея Опаева.

По словам ученого, различия в пении встречаются даже у птиц, обитающих на расстоянии 100 или 500 километров друг от друга. Например, самцы одного вида в Москве и Санкт-Петербурге могут использовать разные звуковые сигналы. Если птица из Петербурга окажется в московской популяции, ее пение может выделяться на фоне местных особей.

Опаев отметил, что такой "акцент" способен как затруднить общение с другими птицами, так и привлечь к самцу дополнительное внимание – благодаря необычному пению.

Биолог также подчеркнул, что птичьи диалекты не остаются неизменными – со временем одни звуковые элементы исчезают, а другие появляются.

"Это как у человека язык меняется, и какие-то слова мы сейчас не употребляем, которые 100 или 200 лет назад употребляли. Вот видите, такая же ситуация происходит", – объяснил ученый.

Ранее Опаев рассказал, что птицы в шумных районах Москвы и Подмосковья могут менять частоту пения, чтобы их голоса не заглушали городские звуки. Кроме того, искусственное освещение заставляет пернатых начинать петь раньше, иногда еще до рассвета. Также пение помогает самцам обозначать свою территорию и привлекать самок.

