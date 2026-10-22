Цена нефти марки Brent поднялась выше 112 долларов за баррель впервые с 18 мая

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Баррель нефти марки Brent стоит больше 112 долларов. Котировки превысили эту отметку впервые с 18 мая, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 10:45 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent росли на 2,94% к предыдущему закрытию – до 112,02 доллара за баррель.

Вместе с тем декабрьские фьючерсы на WTI прибавляли 2,69% – до 99,76 доллара за баррель. Мировые цены на нефть растут в пределах 3%.

Ранее руководитель сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди заявил об исчерпании запасов нефти в странах Запада. Положение с нефтепродуктами он назвал крайне дефицитным. При этом он добавил, что такая ситуация способна продержаться еще несколько месяцев – по мере того, как будет приближаться зима.