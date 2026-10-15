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15 октября, 13:19

Экономика

Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки

Фото: depositphotos/minervastock

Российское дизельное топливо уже начало поступать на мировые рынки. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков. Хотя и не сможет полностью их стабилизировать, здесь тоже нужно отдавать в этом отчет", – сказал представитель Кремля.

Отдельно Песков оценил реакцию Европы на сделку между Россией и США по дизельному топливу, назвав позицию европейских стран деструктивной. По его словам, там не только не приветствовали договоренность, но и подвергли ее жесткой критике.

При этом раскрывать, какие еще государства вслед за США выразили желание закупать российское дизельное топливо, Песков не стал.

"Вряд ли стоит об этом говорить публично, тоже по понятным причинам", – пояснил он.

Говоря о ситуации на энергетических рынках, представитель Кремля отметил, что глобально они находятся в очень напряженном состоянии и на это влияет множество факторов. Среди них он выделил невозможность России выводить на экспортные рынки значительные объемы своей нефти и нефтепродуктов.

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 9 октября. После беседы американский лидер сообщил о договоренности по поставкам дизельного топлива из России.

В Кремле назвали договоренности Москвы и Вашингтона о поставках отвечающими интересам обеих стран и мировых энергетических рынков. В свою очередь, хозяин Белого дома заявил, что сделка по дизтопливу уже привела к снижению мировых цен.

Эксперт оценила влияние поставок российского дизеля в США на мировой рынок

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