WSJ: Трамп открыт к сотрудничеству с Россией после урегулирования на Украине

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США рассматривают возможность восстановления и расширения экономических связей с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Президент Дональд Трамп сохраняет открытость к такому сценарию, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, американский лидер намерен сначала добиться снижения интенсивности боевых действий между Россией и Украиной. После этого Вашингтон может направить Москве новое предложение о более продолжительном перемирии.

Американские чиновники, опрошенные WSJ, связали договоренность о поставках российского дизельного топлива с двумя задачами. Первая заключается в снижении цен на топливо в США, вторая – в создании дополнительного экономического стимула для России к участию в переговорах.

Источники газеты также отметили, что Трамп не исключает развития экономического сотрудничества с Москвой после завершения украинского конфликта. При этом конкретные параметры возможных будущих договоренностей в публикации не приводятся.

Ранее сообщалось, что США предложили России три экономических стимула в рамках усилий по достижению перемирия на Украине. Один из вариантов предусматривает разблокировку российских активов, замороженных на Западе. Еще два предложения касаются продажи долей компании "Лукойл" группе ближневосточных инвесторов и возможного разрешения Белоруссии экспортировать калийные удобрения.