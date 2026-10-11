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11 октября, 07:55

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NYT: США предложили РФ три экономических стимула в обмен на перемирие на Украине

США предложили России три экономических стимула ради перемирия на Украине – СМИ

Фото: depositphotos/borjomi88

США предложили России три экономических стимула в обмен на ограниченное перемирие. Об этом пишет газета The New York Times, сославшись на источники.

Как уточняет издание, перемирие может быть частичным: речь идет либо о прекращении ударов по объектам энергетики, либо об остановке боевых действий на море. Собеседники газеты говорили анонимно, поскольку дипломатические переговоры носят конфиденциальный характер.

Первый пункт предполагает разблокировку российских активов, замороженных на Западе. Эти средства рассматривают именно как стимул для достижения перемирия, а не как вознаграждение после него.

Второй стимул связан с продажей долей "Лукойла" группе ближневосточных инвесторов. По данным газеты, сумма сделки измеряется миллиардами долларов. Среди потенциальных покупателей есть люди с деловыми связями с американскими переговорщиками.

Третий пункт затрагивает Минск: Белому дому предлагают разрешить Белоруссии экспорт калийных удобрений. По сведениям источников, обсуждение этой идеи возобновили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

9 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор. По его завершении американский лидер сообщил о договоренности с российским президентом о крупных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Также во время беседы значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Путин в деталях рассказал о мерах, предпринимаемых в ответ на атаки Киева, который сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта.

Президент РФ четко дал понять, что позиция Москвы в отношении целей и задач СВО неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию. Несмотря на это, глава Белого дома также заявил, что урегулирование конфликта на Украине приближается в быстром темпе.

Путин по телефону обсудил с Трампом урегулирование на Украине

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Сюжет: Переговоры по Украине
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