Путин рассказал, что обсудил с Трампом урегулирование на Украине

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Владимир Путин рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом было уделено значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса. Заявление российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

Кроме того, во время беседы затрагивались ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений.

"При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике", – отметил Путин.

Кроме того, стороны подтвердили договоренность о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств.

Трамп и Путин провели новый телефонный разговор вечером 9 октября. Глава Белого дома рассказал о договоренности с российским лидером о крупных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок. По его словам, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал беседу очень успешной. По его словам, энергетическое и экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона продолжится, что принесет пользу всему миру.