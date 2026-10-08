Песков сообщил, что РФ и США обсуждают ряд взаимовыгодных проектов в экономике

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Россия и США обсуждают ряд потенциально взаимовыгодных проектов в экономике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, ведется обсуждение целого ряда потенциальных проектов для сотрудничества в области экономики, которые потенциально были бы взаимовыгодными", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Он также сообщил, что Кремль не будет заранее анонсировать повестку следующего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Отвечая на вопрос о сроках беседы, Песков заметил, что "это может произойти сегодня или завтра, это может не произойти".

Кроме того, Россия пока не выдвигает идей по повестке трехсторонней встречи Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Песков сообщил, что Путин не получал поздравительной телеграммы от американского лидера в свой день рождения. Точное время разговора двух лидеров пока еще не согласовано.

По данным СМИ, Россия и США обсуждали возможность привлечения американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток". В обсуждении участвовали высокопоставленные представители двух стран.