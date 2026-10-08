Песков заявил, что Путин не получил поздравительной телеграммы от Трампа в день рождения

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Владимир Путин не получал поздравительной телеграммы от американского лидера Дональда Трампа в свой день рождения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отдельно высказался о подготовке телефонного разговора двух президентов. Он сказал, что никакой задержки в согласовании контакта нет. О нем в Кремле будут сообщать по мере проведения.

Точное время разговора Путина и Трампа еще нужно согласовать. Как только это случится и беседа состоится, Кремль опубликует информацию, заверил пресс-секретарь российского лидера.

"Мы ничего не скроем", – добавил он.

Ранее глава Белого дома сообщал о намерении позвонить Путину. Когда именно состоится разговор, он не говорил, но отметил, что это будет "очень скоро". В день рождения президента РФ он также указывал, что его разговор с российским лидером подготовлен.

Путин, в свою очередь, отмечал, что с американским коллегой у него сложились добрые многолетние отношения. При этом Москва хотела бы, чтобы факторы, омрачавшие отношения двух государств, остались в прошлом.

