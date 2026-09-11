Песков допустил достижение договоренности о новой встрече Путина и Трампа

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В настоящее время конкретных договоренностей о новой встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом нет, но со временем дело до этого дойдет. Об этом газете "Известия" рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он считает, что никто не сможет сорвать эту встречу, если она будет запланирована. По его мнению, у главы Белого дома свое видение и свои отношения с российским лидером, поэтому вряд ли кто-то на это сможет повлиять.

В то же время Кремль рассчитывает на продолжение диалога России, США и Украины в обозримом будущем. Однако сложно предугадать, какая будет результативность переговоров, так как с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже, отметил Песков.

"Для самих переговоров никто условий не выдвигает, мы сохраняем свою открытость для переговоров", – указал пресс-секретарь президента России и добавил, что первопричины СВО должны быть устранены.

8 сентября Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, который был посвящен вопросам урегулирования на Украине. В рамках беседы российский президент также дал объективный анализ происходящего в зоне спецоперации.

В свою очередь, Трамп назвал отличным разговор с Путиным и указал, что лидер РФ хочет заключить сделку. С его слов, было бы хорошо, если бы президент Украины Владимир Зеленский тоже согласился на это.