WSJ: Европа не сможет профинансировать все запросы Киева в 2026 году

Фото: depositphotos/ginasanders

Европа не сможет предоставить Украине дополнительное многомиллиардное финансирование, которое запрашивают киевские власти. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, запросы украинского президента Владимира Зеленского на десятки миллиардов долларов поступили в неподходящее время для европейских правительств. Европейские чиновники в частных беседах предупреждают, что не смогут оплатить все, что хочет Украина.

Рост популярности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ФРГ и "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции, которые выступают против финансирования Украины, вынуждает европейских лидеров отказываться от новых обязательств по поддержке Киева.

В целом в Евросоюзе сейчас стараются избегать возобновления дискуссий о выделении новых средств, учитывая возможные политические последствия, говорится в статье.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Европа пересмотрит подход к финансированию Киева после просьб Зеленского выделить часть средств из кредита, который должен быть предоставлен только в 2027 году.

В свою очередь, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Зеленского и заявил, что Киев должен в большей степени учитывать интересы ФРГ. Он подчеркнул, что ФРГ оказывает Украине самую активную финансовую и военную поддержку, поэтому немецкий оборонно-промышленный комплекс должен получать от этого выгоду.