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11 сентября, 06:39

Общество

Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 11 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Переменная облачность и местами кратковременный дождь прогнозируются в Москве в пятницу, 11 сентября. Об этом предупредил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов тепла, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 9 градусов, по области – до плюс 6 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 11 сентября из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Такой же режим погодной опасности введут в Московской области.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова допустила, что в конце сентября воздух в столичном регионе может прогреваться до 20 градусов. Она отметила, что аномально теплая погода случалась в Москве и в октябре.

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