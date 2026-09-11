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11 сентября, 07:44

Общество

Более 50 тонн кабачков купили на московских ярмарках за лето

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

За лето на московских ярмарках было продано более 50 тонн кабачков, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В начале сезона на прилавках появились молодые кабачки разных сортов, которые едят сырыми. Среди них – сорт "Александрия F1" со светло-зелеными плодами и желтоплодный цукини с ярким цветом и нежной мякотью. Ближе к середине лета стали доступны сорта для заготовок: "аэронавт" отличается хорошей лежкостью, а "малыш" и "цукеша" подходят для разных способов приготовления.

"Приятно видеть, что покупатели разбираются в сортах и знают, зачем берут именно этот кабачок", – поделилась участница московской ярмарки на Бакунинской улице Валерия Брокш.

Из кабачков можно готовить не только оладьи, икру и рагу. Например, овощная лапша: плод нарезают тонкими полосками овощечисткой, быстро обжаривают и смешивают с соусом из йогурта, лимонного сока, зелени и чеснока. Такое блюдо подают самостоятельно или с запеченной рыбой.

"Недавно попробовала овощную лапшу по рецепту, который услышала на ярмарке, – это оказалось быстрее, чем жарить оладьи", – рассказала постоянная покупательница московской ярмарки на улице 1905 года Наталья Соколова.

Для заготовок на зиму подойдут маринование и заморозка. При заморозке кабачки нарезают кубиками или кружочками, бланшируют и раскладывают по пакетам небольшими порциями. Для маринования их закатывают с морковью, томатами, чесноком и зеленью.

Продукты на московские ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Перед продажей их проверяют специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы. Ярмарочные павильоны расположены в местах с высокой проходимостью и оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием. Места участникам предоставляются бесплатно.

Ранее на московских ярмарках к неофициальному Дню тыквы представили более 15 сортов тыквы. На прилавках можно найти как небольшие порционные плоды, так и крупные экземпляры. Урожай в столицу привозят из Краснодарского края, Волгоградской, Липецкой, Московской и Тамбовской областей, а также из Чеченской Республики.

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