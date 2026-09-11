Три человека погибли в ДТП с автобусом в Курской области

Фото: МАХ/"Полиция Курской области"

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 10 сентября на 21-м километре автодороги Фатеж – Дмитриев Железногорского района. По предварительной информации, столкнулись автобус "Нефаз", управляемый водителем 1976 года рождения, и легковой автомобиль ВАЗ-21150 под управлением водителя 1991 года рождения.

В результате случившегося погибли водитель авто ВАЗ и пассажиры 1974 и 1987 годов рождения. В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего, действиям участников будет дана правовая оценка.

Ранее в Балашихе произошло массовое ДТП с маршрутным такси. Предварительно, транспортное средство столкнулось с пятью машинами. За медицинской помощью обратились два человека.

До этого четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero и грузового автомобиля в Туве. Всех пострадавших экстренно доставили в больницу.