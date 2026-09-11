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11 сентября, 12:17

Город

В Западном Дегунине завершили благоустройство дворов у десяти домов

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Западном Дегунине завершили благоустройство дворовых территорий у десяти домов на Базовской улице. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Работы затронули дом 15, корпуса 1–9 и 15. Общая площадь благоустроенных территорий – 8,5 гектара.

На придомовых территориях обновили спортивные и детские площадки. Там установили около 30 единиц оборудования: уличные тренажеры, воркаут-комплексы, спортивные элементы и теннисные столы. Также появилась отдельная беговая дорожка. Для детей смонтировали игровые городки, качели, карусели и развивающие комплексы – всего более 100 единиц.

Кроме того, на площадках заменили покрытия. На детских отремонтировали около 1,9 тысячи квадратных метров покрытия и устроили новое на площади более 1,6 тысячи квадратных метров. На спортивных обновили более 1,5 тысячи квадратных метров нового покрытия.

Обустроили зоны тихого отдыха с лавочками, парковыми качелями и малыми архитектурными формами. Лавочки также установили у подъездов.

Заменили покрытие проездов и пешеходных дорожек: отремонтировали более 2,3 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проездов, устроили свыше 4,2 тысячи квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, привели в порядок около 4,9 тысячи квадратных метров плиточного покрытия. Также заменили бортовой камень.

Одновременно с этим специалисты отремонтировали более 11,6 тысячи квадратных метров газонов и устроили около 1,9 тысячи квадратных метров новых.

Ранее в Басманном районе территории "Немецкого рынка" на улице Ладожской создали многофункциональное общественное пространство. В частности, на территории установили современные фонари вместо старых опор освещения.

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