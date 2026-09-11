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11 сентября, 12:41

Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс завела аккаунт в Instagram и пригрозила удалить его из-за негатива

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/jlaw

Актриса Дженнифер Лоуренс завела официальный аккаунт в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и сразу обозначила условия для подписчиков. Об этом она сообщила в своем дебютном посте.

Звезда "Голодных игр" призналась, что решила "попробовать силы" на новой для себя платформе. Однако она предупредила: "Если кто-то скажет что-то негативное, я уйду немедленно. Без лишних вопросов. Если кто-то подумает обо мне что-то плохое, я это почувствую. Я это почувствую и сразу же удалю аккаунт".

Лоуренс нелегко приняла решение присоединиться к соцсети. Еще в 2018 году в интервью журналу InStyle она поделилась, что долгое время пользовалась тайным аккаунтом, чтобы просто наблюдать за другими, и никогда ничего не публиковала.

Актриса объясняла это нежеланием сталкиваться с общественным осуждением и непрошеными мнениями, потому что в мире слишком много негатива. Люди склонны придираться к любым мелочам, и у каждого есть свое мнение по любому поводу. Она не хочет, чтобы это влияло на ее жизнь, если в этом нет острой необходимости.

Ранее Лоуренс раскритиковала свой прежний имидж "самой искренней актрисы". Она отметила, что теперь ее поведение во время пика популярности кажется ей наигранным и раздражающим. Артистка также добавила, что испытывала стресс после каждого интервью.

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