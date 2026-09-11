Юта записала песню "Более или менее"

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Заслуженная артистка России Юта представила композицию "Более или менее". Трек с 11 сентября можно послушать на цифровых музыкальных площадках, рассказала певица ТАСС.

Юта стала автором и музыки, и текста новой песни. Сама артистка определила композицию не просто как музыкальное произведение, а как выражение жизненной позиции.

Трек записан в динамичной и оптимистичной манере. Песню "Более или менее" также запустят в эфир радиостанций.

Ранее заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) представил песню "Боже, помоги" и клип на нее. Композицию певец назвал песней-молитвой, посвященной теме веры, испытаний и поиска сил для дальнейшего жизненного пути.

Клип он построил как визуальную притчу с библейскими и мифологическими образами. Артист отметил, что в музыкальной части минималистичные куплеты сменяются масштабным припевом, а фольклорные интонации вокала подчеркивают смысл композиции.