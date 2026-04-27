27 апреля, 21:25

Продюсер Максим Фадеев выпустил альбом с песнями своей матери

Музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о выпуске альбома "Песни и романсы". В него вошли произведения его матери Светланы Фадеевой, скончавшейся в январе на 80-м году жизни.

Пластинка состоит из композиций, которые женщина особенно любила, исполняла дома или на семейных торжествах, в кругу родных и близких. Продюсер подчеркнул, что для него каждая из них ассоциируется с родным голосом матери, теплом и жизненной энергией.

"Теперь вы тоже можете их услышать, и пусть они в ее исполнении живут долго. Моя самая любимая – "Солнышко", – добавил Фадеев в своем телеграм-канале.

Немногим ранее рэперы Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) выпустили совместный альбом спустя 15 лет. По словам представителей творческого объединения Gaz, релиз артистов стал "разговором спустя годы" и продолжением работы, которая изменила жанр.

За 17 часов с момента публикации альбом прослушали более 2,5 миллиона раз на музыкальной площадке "VK Музыка", а на платформе "Яндекс Музыка" он собрал около 120 тысяч лайков за 12 часов. Кроме того, трек "Из песни слов не выкинешь" занял в чарте площадки первое место.

