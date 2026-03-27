Daily Mail: Канье Уэст выпустил новый альбом с девятой попытки

Американский рэпер Канье Уэст (Ye), спустя восемь отсрочек, выпустил новый альбом Bully. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным журналистов, Уэст был замечен на вечере прослушивания своего альбома 26 марта в Лос-Анджелесе.

"Скандальный рэпер <...> выложил аудиозаписи после восьми задержек, о которых сообщалось ранее", – говорится в материале издания.

Как писала Daily Mail, Уэст решил назвать альбом словом bully ("задира", "хулиган"), после того как его малолетний сын Сэйнт пнул другого ребенка.

Также рэпер опубликовал в соцсети X фотографию с написанным от руки списком композиций в составе Bully. По его словам, они написаны без использования искусственного интеллекта (ИИ). Альбом включает в себя 20 песен.

В феврале 2025 года Уэст писал в своих соцсетях, что является нацистом, и признавался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Позже артист заявил, что не разделяет эту идеологию.

Через время он разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".

Артист признался, что 25 лет назад попал в аварию, в результате которой повредил лобную долю головного мозга. Травма спровоцировала развитие биполярного расстройства.