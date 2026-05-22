22 мая, 23:16

Аэропорт Домодедово разъяснил ситуацию с парковкой за 6 тыс рублей в час

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Столичный аэропорт Домодедово не вводил тариф на парковку за 6 тысяч рублей в час, но у него есть заградительный тариф для территории, которая не предназначена для долгой стоянки. Об этом в пресс-службе авиагавани рассказали Агентству "Москва".

Там подчеркнули, что стоимость парковки на территории воздушной гавани не повышалась. Кроме того, на паркомате указано, что вдоль терминала длительная парковка не предусмотрена и на ней действует заградительный тариф.

Это сделано для того, чтобы посетители сразу были проинформированы о стоимости тарифа и отсутствии парковки у терминала. В указанной зоне разрешено только ненадолго останавливаться для высадки и посадки пассажиров, а также проезжать через нее к парковкам.

В пресс-службе напомнили, что в аэропорту есть свыше 5,5 тысяч мест для автомобилей на 6 парковках. При этом цена там будет зависеть от времени стоянки, расположения паркинга и его категории. Тарифы начинаются от 600 рублей за первые сутки и от 300 рублей за каждые последующие сутки.

Ранее в зоне внутренних вылетов Домодедово открылись законсервированные бесплатные курительные комнаты. По словам официального представителя аэропорта Сергея Старикова, все помещения оснащены фильтрами, которые защищают некурящих пассажиров от дыма. Он отметил, что это поможет исключить случаи курения в туалетах.

