22 мая, 23:02

Мэр Москвы

Собянин: уничтожены еще три беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили еще три беспилотника, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как уточнил мэр столицы, на месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве. Всего вечером 22 мая ПВО сбила семь беспилотников в столичном регионе.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения введены в воздушном пространстве аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. На момент публикации они принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

