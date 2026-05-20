Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 15:04

Происшествия

Украинский БПЛА упал на территорию детсада в Ставрополе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фрагменты невзорвавшегося украинского БПЛА упали на территорию детского сада в Ставрополе. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. По предварительным данным, БПЛА противника зацепился за верхушки деревьев, а затем его корпус развалился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенском кладбище, а остальные фрагменты дрона выпали на территорию детсада.

Дети и педагоги были переведены в безопасное место, им ничего не угрожает. Кроме того, все оперативные службы продолжают работу на месте ЧП. Боевая часть БПЛА уже обезврежена.

Ранее пожары произошли на двух промышленных предприятиях в Нижегородской области из-за падения обломков украинских БПЛА. Инцидент произошел в Кстовском районе. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет. Школы района переведены на дистанционный режим.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика