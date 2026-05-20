20 мая, 14:18

Ушаков не исключил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае пока не согласовывалась, однако она возможна. Об этом Первому каналу сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Наш президент подтвердил, что он приедет на саммит АТЭС. Я думаю, что, всяком случае, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, проведут какую-то встречу", – сказал политик.

Ранее Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Его поездка могла бы стать частью дипломатических усилий, направленных на урегулирование украинского конфликта.

Однако пока вопрос организации визита главы Белого дома не рассматривается, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также добавил, что какая-либо проработка возможной поездки Трампа не ведется.

