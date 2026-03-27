20 мая, 13:58

Без споров и конфликтов: что известно о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Суд в столице официально расторг брак режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Что известно о процессе и личной жизни знаменитостей, расскажет Москва 24.

"Глубокое уважение и благодарность"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

59-летний Федор Бондарчук и 37-летняя Паулина Андреева официально развелись – соответствующее решение появилось в картотеке портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

О том, что актриса подала на развод, СМИ написали в апреле. В начале мая стало известно, что супруги расстались мирно, в процессе не возникло никаких конфликтов и имущественных споров. Вопрос о воспитании общего ребенка, 5-летнего Ивана, был решен в досудебном порядке. Кроме того, по данным прессы, Бондарчук оставил экс-супруге квартиру в Санкт-Петербурге, а также недвижимость в центре Москвы.

Сам режиссер, по информации журналистов, съехал в дом в подмосковной деревне Раздоры на Рублево-Успенском шоссе, где живет его дочь от первого брака.

При этом слухи о том, что в паре не все гладко, ходили последние полтора года. С осени 2024-го поклонники стали замечать, что актеры появляются на светских мероприятиях по отдельности и не носят обручальные кольца. Версии были разные: одни СМИ приписывали Бондарчуку интрижку с коллегой Софьей Синицыной, другие писали, что супруги просто не сошлись характерами.

В марте 2025-го Паулина решила развеять домыслы и подтвердила в своих соцсетях, что они с супругом действительно разводятся после 9 лет совместной жизни.

Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена.
Паулина Андреева
актриса

Однако вскоре звезда удалила пост, а в октябре 2025-го стало известно, что пара решила дать отношениям еще один шанс, сообщает сайт "Комсомольской правды". Инсайдер издания заявил, что режиссер был настроен сохранить брак, и актриса стала менее категоричной в этом вопросе – в итоге пара съехалась вновь.

Роман между Бондарчуком и Андреевой завязался в 2015-м, причем режиссер был женат на телеведущей Светлане Бондарчук. Весной 2016-го они объявили о разводе после 25 лет совместной жизни. Вскоре после этого режиссер стал появляться на публике с Андреевой.

Новая жизнь

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Еще до официального развода с Паулиной Бондарчуку приписывали разные романы. Помимо Синицыной, в Сети намекали на его связь с актрисой Яниной Студилиной, а также дизайнером и бизнесвумен Полиной Подплетенной. Однако ни один из этих слухов не нашел подтверждения.

В январе 2026-го СМИ сообщили, что Бондарчук и Андреева окончательно расстались и режиссер уже окунулся в новый роман с представительницей творческой сферы. При этом уточнялось, что Паулина и Федор смогли сохранить теплые отношения, к тому же режиссер продолжил финансово поддерживать супругу даже после расставания.

В конце марта 2026-го издание Spletnik со ссылкой на инсайдера сообщило, что Бондарчук встречается с 49-летней актрисой Викторией Исаковой, которая летом 2025-го стала вдовой после смерти режиссера Юрия Мороза.

В СМИ предполагали, что Бондарчук и Исакова могли сблизиться на съемках фильма "Буратино", кроме того, их стали замечать на одних и тех же светских мероприятиях. Знаменитости не комментировали новости, однако актриса Анна Калашникова назвала информацию "бредом", сообщает "Газета.ру".

В звездных кругах об этом вообще не говорят. Просто журналисты в погоне за сенсацией выдумали этот бред. Насколько я знаю, Федор действительно не одинок и у него есть новая возлюбленная. Она тоже актриса, но это не Виктория.
Анна Калашникова
актриса, модель

В свою очередь, Паулина в марте 2026-го отправилась в Лондон в компании музыканта Игоря Вдовина. Снимки из поездки, в том числе совместные, Андреева опубликовала в своих соцсетях. При этом актриса написала под ними фразу "братское сердце", как бы намекая на отсутствие между ней и Вдовиным романтического интереса. К слову, знаменитости знакомы давно: Вдовин написал музыку к сериалу "Актрисы" 2023 года, который Бондарчук снял по сценарию Андреевой.

