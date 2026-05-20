Фестиваль ходьбы "10 000 шагов" пройдет в Москве 7 июня

Фестиваль ходьбы "10 000 шагов" в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет 7 июня на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Принять участие в мероприятии смогут жители всех возрастов. Они активно проведут день на улице и пообщаются с единомышленниками. Фестиваль напомнит, что прогулка по парку может быть не только полезной, но и очень увлекательной.

Начнется фестиваль в 12:00. Участникам предстоит собраться на стартовой площадке, чтобы пройти по заготовленному маршруту. У всех будут специальные бейдж-карты с меткой, которые необходимо приложить к считывателям у контрольных точек.

При этом пройти контрольные точки можно в любом порядке. Участники, которые посетят все, получат медали и ремувки после финиша.

В мероприятии планируют принять участие знаменитые спортсмены – Илья Авербух, Александр Панжинский, Никита Нагорный, Никита Филиппов. Кроме того, там можно будет встретить известную телеведущую Аллу Михееву, актрису Екатерину Стриженову и других популярных общественных деятелей. Перед стартом амбассадоры проведут для всех желающих зарядку.

Фестиваль призван показать, что здоровый образ жизни – это интересно. В качестве активности выбрана ходьба, так как такая физическая активность подходит людям всех возрастов и уровней подготовки. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.

Тем временем 23 мая в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет фестиваль школьного и студенческого спорта. Он закроет спортивный сезон в школах и колледжах Москвы. Лучшие клубы и воспитанники получат награды.

В этот раз участников ждут соревнования по футболу, волейболу, киберспорту, баскетболу, тэг-регби, лазертагу и гонкам ГТО. Также состоится семейная эстафета "Всей семьей на старт".

