Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 13:33

Спорт

Умер чемпион Европы по боксу 1983 года Петр Галкин

Фото: телеграм-канал "Федерация Бокса России"

Чемпион Европы по боксу 1983 года Петр Галкин скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Галкин умер на фоне борьбы с тяжелым заболеванием. В Федерации бокса России выразили искренние соболезнования родственникам и друзьям спортсмена.

Галкин родился в 1958 году в Копейске. В период с 1977-го по 1986-й он был членом национальной сборной по боксу. Титул чемпиона СССР спортсмен завоевал в 1980 году, выступив в первом среднем весе.

Через три года в болгарской Варне атлет стал чемпионом Европы. В финальном поединке боксер одержал победу над итальянцем Лучано Бруно. Это достижение являлось историческим для Челябинской области, так как Галкин был первым представителем Южного Урала, который завоевал подобный титул.

В активе спортсмена – 400 поединков. В 1990 году он возглавил кафедру методики и теории бокса УралГУФКа, работал профессором и советником главы Копейска по вопросам развития физкультуры и спорта. В 2004-м Галкину было присуждено звание заслуженного мастера спорта России.

Читайте также


спорт

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика