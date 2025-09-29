Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

Фото: телеграм-канал "Федерация Бокса России"

Заслуженный мастер спорта по боксу Ирина Синецкая скончалась на 47-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации бокса РФ.

"Уход Ирины Синецкой – большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами", – говорится в сообщении Федерации.

Синецкая родилась в 1978 году в Ставропольском крае. Она окончила факультет физической культуры Ставропольского государственного университета, а также проходила подготовку в ставропольской детско-юношеской школе единоборств.

Синецкая была трехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы, а также 11-кратной чемпионкой России. Она являлась самой титулованной спортсменкой в женском боксе.