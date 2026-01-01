Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинцам прямо отказался выводить войска из Донбасса. Видеообращение лидера Украины было опубликовано в его соцсетях.

Зеленский также намекнул, что для утверждения мирных соглашений может понадобиться референдум. Он добавил, что в случае возобновления боев украинцы начнут на площадях "сжигать портреты европейских и американских лидеров".

Ранее Зеленский заявил, что уйдет из политики после завершения украинского конфликта. По словам украинского президента, сейчас для него самое главное – добиться "справедливого мира", а вопрос сохранения своей должности не является первостепенным.

По данным СМИ, самонадеянные требования Зеленского могут привести к провалу мирных переговоров. В частности, у администрации США могут начаться большие проблемы при предоставлении Киеву американских гарантий безопасности из-за политических и геополитических сложностей.