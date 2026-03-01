Фото: 123RF.com/serezniy

Стрельба произошла в районе посольства США в Исламабаде. Об этом сообщает РИА Новости.

В "зеленой зоне", где находится дипломатический квартал, в том числе американское посольство, люди пытаются прорваться к зданию дипмиссии. В связи с этим силы безопасности Пакистана были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона протестующих.

Из-за столкновений с демонстрантами уже зафиксированы убитые и раненые. Как сообщила газета Dawn со ссылкой на исполнительного директора травматологического центра гражданской больницы Карачи, погибли 10 человек, еще более 31 пострадали.

Несмотря на это, митингующие собираются вокруг дипломатического квартала, пытаясь выразить свою позицию по поводу убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. На этом фоне были усилены меры безопасности: все ворота закрыты, а на подъездах к "зеленой зоне" установлены металлические контейнеры.

В "зеленую зона" входят министерства и госучреждения, в том числе резиденции премьера и президента, парламент, а также дипломатический квартал с иностранными посольствами, включая американское.

Глава МВД Пакистана Мохсин Накви, чье обращение транслировал телеканал PTV, попросил местных граждан соблюдать порядок во время протестов против ударов США и Израиля по Ирану.

"Не совершайте самосуд. Вы можете протестовать, но только мирно", – указал Накви.

На этом фоне премьер Пакистана Шахбаза Шарифа отложил свой визит в Россию, запланированный на 3 марта. По данным Dawn со ссылкой на заявление канцелярии главы пакистанского правительства, эта поездка была важна для развития отношений между двумя странами. Новая дата будет определена после "взаимных консультаций".

Шариф в соцсети Х выразил свои соболезнования Ирану в связи с гибелью Хаменеи. Однако он выразил обеспокоенность по поводу нарушения норм международного права. Об этом заявил премьер-министр Шахбаз .

"Давно существует договоренность о том, что главы государств и правительств не должны становиться объектами нападений", – напомнил он.

Протесты начались после того, как стало известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по территории исламской республики.

Позже государственное телевидение Ирана подтвердило информацию о гибели верховного лидера. По их данным, Хаменеи погиб в результате удара США и Израиля по его резиденции утром 28 февраля.

На этом фоне протестующие проникли в американское консульство в пакистанском городе Карачи. На кадрах видно как люди пытаются разбить окна и проникнуть через двери. На другом видеоролике протестующие бросали в правоохранителей камни.

