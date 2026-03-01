Гостелевидение Ирана подтвердило гибель Хаменеи

Фото: AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера республики Али Хаменеи в результате военной операции США и Израиля.

"Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял мученическую смерть", – говорится в сообщении гостелевидения.

По данным издания Fars, Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции утром 28 февраля. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера страны. Кроме того, в знак скорби следующие 7 дней в Иране будут нерабочими.

О гибели Хаменеи ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Он выразил надежду, что иранские правоохранители мирно объединятся с протестующими и будут работать вместе, чтобы "вернуть стране величие, которого она заслуживает".

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы российский дипломат осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля на Исламскую Республику.