Женщина-волонтер погибла из-за удара дрона ВСУ по машине в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Женщина-волонтер погибла, еще одна тяжело ранена из-за удара украинского дрона по автомобилю в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на трассе Васильевка – Бердянск в районе Черниговского муниципального округа. Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине волонтеров из Ростова-на-Дону был нанесен БПЛА. В результате на месте происшествия погибла женщина 1975 года рождения.

Кроме того, тяжелые ранения получила женщина 1975 года рождения, ее привезли в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи выявили у нее осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также термические ожоги.

"Сейчас медики делают все возможное для спасения ее жизни и здоровья", – уточнил глава региона, выразив искренние соболезнования родственникам погибшей.

По словам Балицкого, "киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность, намеренно выбирая целью гражданских лиц".

Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате атаки погибла мирная жительница. Губернатор региона Александр Богомаз пообещал оказать семье погибшей всю необходимую материальную помощь.

