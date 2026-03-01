Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 09:44

Происшествия

Женщина-волонтер погибла из-за удара дрона ВСУ по машине в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Женщина-волонтер погибла, еще одна тяжело ранена из-за удара украинского дрона по автомобилю в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на трассе Васильевка – Бердянск в районе Черниговского муниципального округа. Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине волонтеров из Ростова-на-Дону был нанесен БПЛА. В результате на месте происшествия погибла женщина 1975 года рождения.

Кроме того, тяжелые ранения получила женщина 1975 года рождения, ее привезли в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи выявили у нее осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также термические ожоги.

"Сейчас медики делают все возможное для спасения ее жизни и здоровья", – уточнил глава региона, выразив искренние соболезнования родственникам погибшей.

По словам Балицкого, "киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность, намеренно выбирая целью гражданских лиц".

Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате атаки погибла мирная жительница. Губернатор региона Александр Богомаз пообещал оказать семье погибшей всю необходимую материальную помощь.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика