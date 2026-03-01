Форма поиска по сайту

01 марта, 13:10

Происшествия

Спасатели нашли трех человек из пропавшей в Прикамье тургруппы

Фото: МАХ/"МЧС Пермского края"

Спасатели обнаружили трех человек из пропавшей в Пермском крае туристической группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В ходе поисков обнаружены трое мужчин: один с сильным переохлаждением, двое, к сожалению, погибли", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время поисковая операция продолжается. Ее ведут в двух направлениях. В частности, одна группа эвакуирует пострадавшего для оказания медицинской помощи, а остальные продолжают поиски двух пропавших.

На месте происшествия задействованы 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Также к операции привлечен вертолет.

Туристы оставили автомобили и на 5 снегоходах отправились к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться 24 февраля.

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело. К поискам были привлечены специальные технические средства и специалисты беспилотной авиации МЧС России.

