The Sun: британский турист пропал на Тенерифе в свой день рождения

Британский турист по имени Райф пропал на испанском острове Тенерифе в свой день рождения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Sun.

По предварительным данным, примерно в 06:30 22 февраля мужчина вышел из клуба Tramps, который расположен в Плайя-де-лас-Америкас. После этого он направился к развлекательной зоне. Через 45 минут он отправил другу сообщение и перестал выходить на связь.

В поисковой группе сообщили, что в последний раз мужчину могли видеть в одном из отелей в компании неизвестного. Там также указали, что друзья и родственники забеспокоились после того, как британец перестал проявлять активность в соцсетях.

По словам очевидцев, мужчина был в хорошем настроении в свой день рождения. Известно, что в момент пропажи он был одет в фиолетовую футболку Nike, шорты и кепку того же цвета.

Ранее в американском штате Кентукки бездомная собака помогла полиции разыскать пропавшего трехлетнего ребенка. Пес подбежал к офицерам и начал лаять прямо на них. Тогда правоохранители в шутку спросил у животного, где находится малыш.

После собака сразу же повела офицеров к гаражу, где стояла машина. В ходе осмотра салона полицейские нашли испуганного мальчика на переднем сиденье. Сотрудник полиции жестами показал ребенку, как открыть дверь изнутри, после чего вытащил его наружу. Ребенок уже вернулся к семье.

