Умер российский актер Владимир Довжик

Фото: кадр из сериала "Товарищи полицейские"; режиссеры – Сергей Терещук, Игорь Кечаев; производство – ООО "ТелеРоман"

Российский актер из сериалов "Бригада", "Интерны" и "Склифосовский" Владимир Довжик умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщается в соцсетях московского драматического театра "Человек".

"Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра", – говорится в сообщении.

Довжик скончался 24 февраля, причина смерти не уточняется. По информации СМИ, актер умер из-за инсульта.

Довжик родился в 1968 году в Москве, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Больше всего актер запомнился российскому зрителю по роли нейрохирурга Юрия Шейнмана в сериале "Склифосовский". Кроме того, он снимался в таких проектах, как "Бригада", "Интерны", "След", "Тайный советник" и многих других.