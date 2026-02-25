Форма поиска по сайту

25 февраля, 11:41

Культура

Умер руководитель челябинского ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп

Фото: vk.com/ariel_music

Руководитель челябинского вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В связи с трагедией губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семье и близким заслуженного артиста России. По его словам, Гепп был одним из основателей и бессменным руководителем "Ариэля", который стал не только символом культурного наследия Южного Урала, но и получил признание на всероссийском уровне.

"Ростислав Гепп всегда был верен родной Челябинской области, любил свою малую родину – Златоуст, до последних дней своей жизни выступал с концертами перед земляками", – добавил он.

В свою очередь, министерство культуры региона уточнило, что артист скончался 24 февраля.

Гепп родился 14 ноября 1951 года в Златоусте в семье музыкантов. В юношеские годы артист совмещал занятия в общеобразовательной школе с музыкальной, после окончания которых поступил на дирижерско-хоровой факультет Челябинского института культуры.

Сразу после выпуска музыкант присоединился к группе "Импульс" в качестве пианиста. Ее участником он оставался на протяжении двух лет, по окончании которых стал участником ВИА "Ариэль". В этот период Гепп с ансамблем часто гастролировал по городам Урала и за его пределами. Позднее туры начали организовывать в страны Восточной, Западной Европы, США и ФРГ.

Место руководителя "Ариэля" он занял в 1989 году. Причем тогда же параллельно начал заниматься аранжировкой песен.

культурарегионы

Главное

