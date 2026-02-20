Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщила в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

Она пояснила, что Комягину стало плохо после тренировки по боксу, его сердце не выдержало.

"Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее", – отметила журналистка.

Собчак выразила соболезнования родным и близким музыканта, назвав его уход невосполнимой потерей.

Комягин родился в 1987 году в Новокузнецке, а в 2010-м переехал в Санкт-Петербург. Он был сотрудником Музея современного искусства Петербурга, а также занимался образовательными программами.

Популярность Комягину принесло творчество в составе группы Shortparis, основанной в 2012 году. Музыкант также играл в фильмах "Карамора", "Сложноподчиненное" и байопике про Виктора Цоя "Лето".