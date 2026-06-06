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06 июня, 16:36

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Глава Минтранса Никитин: провозных мощностей между Россией и Турцией достаточно

В Минтрансе оценили доступность билетов на рейсы между Россией и Турцией

Фото: depositphotos/Shebeko

Провозных мощностей и билетов на поездки между Россией и Турцией достаточно. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По словам главы Минтранса, в этом году между Россией и Турцией запланировано свыше 1 тысячи рейсов в неделю. Никитин добавил, что ведомство продолжает активный диалог с турецкой стороной. В частности, собрания по этому вопросу проводятся почти ежедневно.

"Очень важно, чтобы эти чартерные компании выполняли российские требования по транспортной безопасности", – подчеркнул министр.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявлял, что даже при 40-градусной жаре Турция останется приоритетным направлением для российских туристов. Жара не повлияет на турпоток из РФ, так как у россиян осталось не так много заграничных вариантов для пляжного отдыха, добавлял специалист.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
туризмтранспорт

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