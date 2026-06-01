01 июня, 13:22

Эксперт Абасов: 40-градусная жара в Турции не повлияет на турпоток из РФ

Фото: Getty Images/Anadolu/Mahmut Serdar Alakus

Даже при 40-градусной жаре Турция останется приоритетным направлением для российских туристов. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

Так он прокомментировал новость о том, что жара в Турции в 2026 году может обновить многолетние рекорды. Температура выше климатической нормы ожидается практически на всей территории Турции. Наиболее высокие показатели прогнозируются на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде.

Говоря о том, почему жара не повлияет на турпоток из РФ, Абасов отметил, что у россиян осталось не так много заграничных вариантов для пляжного отдыха. По его словам, Египет, Китай, Таиланд, Вьетнам и Турция занимают фактически 65% всех бронирований на данный момент.

"Турция традиционно ассоциируется с отдыхом по системе "все включено", которая предоставляет множество преимуществ за фиксированную стоимость. Российские туристы большую часть времени проводят в отелях, перемещаясь лишь к пляжу или бассейну. Даже при сильной жаре отдыхающие понимают, что выходить на улицу лучше ближе к вечеру", – сказал специалист.

Он указал, что цены в Турции, по сравнению с другими странами, невысоки: можно улететь вдвоем на неделю, заплатив от 90 тысяч рублей, по системе "все включено". Это также привлекает путешественников.

"Многие активно ездят в Турцию потому, что это уже знакомый отдых, и все понимают, чего от него ожидать, поэтому страна останется одной из приоритетных на ближайшие годы. Азия в этом плане пока немного проигрывает: туристический сектор там еще не до конца понятен для россиян, с ним только начинают знакомиться", – объяснил Абасов.

Более того, турецкие отельеры и сотрудники делают все возможное для комфорта туристов, подчеркнул он. В частности, большая часть персонала говорит по-русски. При этом в Китае даже английский знают не все, поэтому языковой барьер присутствует.

"Также современный российский турист ориентируется на предсказуемую логистику – возможность улететь без пересадок и вернуться обратно. Наиболее оптимальное время для поездки – июнь, поскольку на пляжах еще свободно и не так много туристов. Дальше выбор зависит уже от личных предпочтений", – заключил аналитик.

Ранее в Роскачестве предупредили, что при выборе тура для пляжного туризма нужно обращать внимание на размытость формулировок в договоре – по типу "пляж в пешей доступности", а также на детали о благоустройстве пляжа. Еще одним неблагоприятным сигналом является описание зоны лишь общей фразой "море рядом", когда в договоре нет ни слова о наличии спасателей или буйков.

