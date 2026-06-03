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03 июня, 10:22

Происшествия

ФСБ задержала осужденного в Волгограде, который сотрудничал с ВСУ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда, который с 2023 года тайно сотрудничал с подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь при этом в исправительном центре на принудительных работах. Об этом РБК сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

По данным спецслужбы, мужчина имел доступ к телефону, ноутбукам и интернету, а в ряде случаев мог покидать пределы исправительного учреждения. Выполняя задания украинской стороны, он активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, получал и пересылал телекоммуникационное оборудование.

Через оформленные им сим-карты мошенники с Украины похитили у россиян около 300 миллионов рублей. В результате пострадали родственники пропавших без вести и попавших в плен участников СВО. Записи телефонных разговоров с жертвами злоумышленники публиковали в открытом украинском телеграм-канале.

Против задержанного возбуждены дела по статье о государственной измене и о пособничестве в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске агента украинских спецслужб, который планировал теракт. Задержанным оказался гражданин России 2003 года рождения, проживающий в Северском районе Краснодарского края. По данным ведомства, сотрудник СБУ завербовал его через мессенджер WhatsApp для совершения диверсии с помощью самодельного взрывного устройства.

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