22 мая, 10:12

Происшествия

В Новороссийске задержали агента СБУ, который планировал теракт

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске агента украинских спецслужб, который планировал взорвать энергетический объект. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что задержанный – гражданин России 2003 года рождения, проживающий в Северском районе Краснодарского края. ФСБ выяснила, что сотрудник СБУ завербовал его через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) для совершения диверсии с помощью самодельного взрывного устройства.

Силовики поймали россиянина при попытке забрать взрывчатку из тайника. В рамках операции в том числе были изъяты из схрона готовое к применению СВУ с 2,5 килограммами взрывчатки и телефон. В последнем сохранилась переписка с куратором, подтверждающая подготовку к теракту.

В результате в отношении злоумышленника возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене.

"Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", – добавили в ведомстве.

Еще одну диверсию ранее удалось предотвратить на железной дороге в городе Керчи в Крыму. Теракт планировали украинские спецслужбы, которые завербовали 32-летнего жителя Керчи.

В интернете он изучил информацию о работе со взрывными устройствами и должен был подорвать участок железной дороги, который ВС РФ используют для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами. Мужчина был задержан, против него возбуждено уголовное дело.

происшествиярегионы

