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13 июля, 04:51

Мэр Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки уже 19 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 13 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил глава города.

Всего силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву в ночь на 13 июля, заявил Сергей Собянин.

Из-за атаки аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты, обслуживая рейсы по согласованию с ведомствами. В Росавиации уточнили, что это было необходимо для безопасности полетов.

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