13 июля, 04:51Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 19 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 13 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил глава города.
Всего силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву в ночь на 13 июля, заявил Сергей Собянин.
Из-за атаки аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты, обслуживая рейсы по согласованию с ведомствами. В Росавиации уточнили, что это было необходимо для безопасности полетов.
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