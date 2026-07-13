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02:52

Транспорт

Ограничения введены в аэропорту Жуковский

Фото: depositphotos/Feverpitch

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на полеты. Об этом объявила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Также столичный аэропорт Домодедово отправляет и принимает самолеты только с разрешения уполномоченных органов. В Росавиации пояснили, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства рядом с авиагаванью.

Данна мера необходима для обеспечения безопасности гражданской авиаци. В расписании рейсов возможны корректировки.

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