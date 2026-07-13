02:52Транспорт
Ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/Feverpitch
В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на полеты. Об этом объявила пресс-служба Росавиации.
По данным ведомства, воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.
Также столичный аэропорт Домодедово отправляет и принимает самолеты только с разрешения уполномоченных органов. В Росавиации пояснили, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства рядом с авиагаванью.
Данна мера необходима для обеспечения безопасности гражданской авиаци. В расписании рейсов возможны корректировки.