Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пять беспилотников, летевших к Москве, уничтожили силы ПВО Минобороны РФ. Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.

По словам мэра, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. С начала отражения атаки на подлете к столице сбили уже 55 украинских беспилотников.

Ранее Собянин сообщал, что всего в сторону Московского региона за сутки было запущено около 300 БПЛА. Большинство из них удалось перехватить на дальних подступах.

На фоне беспилотной угрозы ограничения действуют в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани работают по согласованию с соответствующими службами.