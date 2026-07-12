Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку восьми БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны уничтожили восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Атака на Московский регион продолжается с пятницы, 10 июля. За это время на подлете к столице были уничтожены уже 63 беспилотника.

На фоне беспилотной угрозы в аэропортах Внуково и Домодедово сохраняются ограничения. Воздушные гавани принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендуют проверять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт.