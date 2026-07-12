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12 июля, 19:43

Транспорт

Ространснадзор взял на особый контроль задержки рейсов в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с длительными задержками авиарейсов в аэропортах московского авиаузла, которые произошли на фоне грозового фронта. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Инспекторы ведомства направились в аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский для мониторинга обстановки и взаимодействия с пассажирами. Также специалисты находятся на связи с администрациями воздушных гаваней и авиакомпаниями.

В Ространснадзоре сообщили, что проверяют, получают ли пассажиры все предусмотренные при задержках рейсов услуги, в том числе воду, питание и размещение при длительном ожидании.

Ранее на фоне неблагоприятных погодных условий в Московском регионе авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание рейсов. Часть самолетов, следовавших в Шереметьево, перенаправлена на запасные аэродромы, некоторые рейсы перенесены или отменены.

Кроме того, в столичном регионе из-за сильных дождей с грозами и ветра с порывами до 15–20 м/с продлили желтый уровень погодной опасности: в Москве предупреждение действует до утра 13 июля, в Подмосковье – до вечера. Дождь с ветром и грозой продлится до конца воскресенье, 12 июля. "Мосводосток" и инженерные бригады работают круглосуточно для отвода воды.

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