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12 июля, 14:38

Общество

Мосводосток продолжает дежурить на улицах столицы на фоне дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты и специализированная техника ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить на улицах столицы на фоне непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Для беспрепятственного пропуска дождевой воды в водосточную сеть проводится очистка водоприемных колодцев от различного мусора. В случае необходимости выполняется открытие решеток колодцев.

Кроме того, под особым контролем находятся низинные места и участки вблизи остановки городского транспорта.

По прогнозам синоптиков, дождь продлится до конца дня. Также местами возможны ливень, гроза и ветер до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой Дептранс Москвы напомнил о правилах безопасности: проверить перед поездкой работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости; избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Водителям также нужно быть особо внимательными на мостах и эстакадах, спусках и подъемах. Не рекомендуется парковать транспорт под шаткими конструкциями и деревьями.

"Во время сильного дождя лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды. По возможности для поездок воспользуйтесь городским транспортом", – рекомендовали в департаменте.

Ранее из-за непогоды в Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. В столице он будет действовать до 09:00 понедельника, 13 июля, а по области – до 21:00.

Между тем дожди сохранятся в Москве и на следующей неделе. 13 и 14 июля дневная температура воздуха будет колебаться в границах 19–25 градусов, а в ночные часы – опускаться до 10–15 градусов.

Желтый уровень опасности продлили в Московском регионе до 13 июля из-за сильных осадков

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