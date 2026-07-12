Поезда Савеловского направления задерживаются после грозы в Подмосковье

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Движение поездов на нескольких дальних участках Савеловского направления осуществляется со сниженной скоростью после прохождения мощного грозового фронта на севере Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", – заявили в пресс-службе.

Кроме того, на фоне неблагоприятных погодных условий в Московском регионе авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание рейсов. Часть самолетов, следовавших в Шереметьево, перенаправлена на запасные аэродромы, некоторые рейсы перенесены или отменены.

Ранее в столичном регионе из-за сильных дождей и ветра продлен желтый уровень погодной опасности. В Москве предупреждение сохранится до утра 13 июля, в Подмосковье – до вечера того же дня.

По данным метеорологических служб, дождливая погода сохранится и в начале предстоящей недели. В период с 13 по 14 июля температура воздуха в дневное время будет варьироваться от плюс 19 до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметок плюс 10–15 градусов.