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12 июля, 20:03

Спорт

Сборная России выиграла медальный зачет Кубка Европы по дзюдо

Фото: ТАСС/Zuma/Victor Joly

Российские дзюдоисты заняли первое место в общем медальном зачете Кубка Европы. Состязание прошло в венгерском городе Пакш 11-12 июля.

На счету команды 25 наград – 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. После завершения турнира российские спортсмены проведут в Венгрии еще трехдневный тренировочный сбор.

На соревнованиях российская сборная выступала с национальной символикой. Участие дзюдоистов было организовано при поддержке Российского спортивного фонда.

Ранее на чемпионате Европы по велоспорту на треке в турецкой Конье россиянин Лев Гонов завоевал золото в индивидуальной гонке преследования, обойдя в финале датчанина Юэля Скивильда. Это вторая медаль сборной на турнире, до этого серебро в скретче взял Илья Савекин.

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