Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщила Росавиация.

Мера принята для обеспечения безопасности полетов. В связи с возможными корректировками в расписании пассажирам советовали сверяться с актуальными данными на табло.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне массированной беспилотной атаки, которая продолжается с пятницы, 10 июля.

За последние сутки в сторону Московского региона было запущено около 300 дронов, силы ПВО уничтожили 47 беспилотников на подлете к столице.