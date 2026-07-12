Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 21:16

Транспорт

Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщила Росавиация.

Мера принята для обеспечения безопасности полетов. В связи с возможными корректировками в расписании пассажирам советовали сверяться с актуальными данными на табло.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне массированной беспилотной атаки, которая продолжается с пятницы, 10 июля.

За последние сутки в сторону Московского региона было запущено около 300 дронов, силы ПВО уничтожили 47 беспилотников на подлете к столице.

Читайте также


транспортгород

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика